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﻿佛州槍擊案校警發呆遭停職

2018-02-24 列印
　　美國佛羅里達州瑪喬麗斯通曼道格拉斯高中在情人節發生校園槍擊案，造成十七人罹難後，當地警長表示，事發時一名佩槍的校警在第一槍響起後九十秒已趕至現場，但竟然在校舍外呆站逾四分鐘，沒有及時衝入對付槍手。

  該名校警事後遭到停職，以等候調查，但最終自行辭職。

　　布勞沃德縣警長伊斯雷爾指，從閉路電視片段的畫面顯示，十九歲的槍手克魯茲在開第一槍後約九十秒後，校警彼得森趕至事發地十二號樓西側外，並做好準備姿勢，但卻只站在樓外超過四分鐘，始終沒有衝入樓內制止槍手屠殺。這場槍擊事件約持續六分鐘。

　　伊斯雷爾認為，彼得森當時應該第一時間衝入樓內對付槍手，並將他擊斃。彼得森當時的處理方式令他感到相當震驚，無言以對。

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