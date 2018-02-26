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﻿信眾致意 星期五下葬 ﻿葛培理靈柩﻿﻿抵達夏洛特﻿

2018-02-26 列印
　　美國著名佈道家葛培理日前與世長辭，其靈柩周六由靈車，抵達最大城市夏洛特，大批群眾夾道向這位尊崇的偉人作最後敬意。

　　﻿當靈車駛過時，許多家庭扶老攜幼站在街道兩旁守候，負責維持秩序的警員也向葛培理致敬，也有不少人舉起手機拍照。當靈車抵達夏洛特市的葛培理圖書館時，工作人員把棺木抬入內，家人緊隨其後。葛培理於上周三在北卡羅來納州家中去世，享年九十九歲。世界各地的信眾同表惋惜和難過。

  兒子葛福臨說，把靈柩移送到夏洛特市，是父親的遺願。靈車駛經第四十號州際公路。在馬里恩鎮附近，一名男子站在一個休憩處演奏風笛。一條天橋掛上十五個國家的旗幟，也有信眾站在路旁，合唱聖詩《奇異恩典》。﻿

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