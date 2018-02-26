﻿巴菲特：稅改帶挈多賺290億美元

剛戰「贏在起跑線」節目內提供第十場「揮闖」，推介原因是因為此駒在總場次346直路受阻兼走不利場地，因時間所限未提及此駒在另一場谷草賽408走勢，因當天沿途望空前置的馬匹，再出成績頗佳，包括「包裝騎士」及「勁有波幅」。執筆之時尚未知道「揮闖」成績，但數據已經初步證實。 周三全泥地賽的第三班1650米，「鋒芒畢露」正正出自總場次408。而此駒在陣上所遇的逆境，比「揮闖」更甚。需知當天直路內欄場地亦不太理想，而此駒整條直路皆貼近內欄，在雙重不利之下，負於頭馬兩個多馬位，屬於水準之作。更重要一點，該仗亞軍馬「勇冠王」再出賽亦獲得頭馬。 此駒近態甚佳，有好走勢亦不止一場，早前總場次3...

2018-02-26