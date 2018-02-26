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﻿巴菲特：稅改帶挈多賺290億美元

2018-02-26 列印
　　美國總統特朗普去年底公佈稅務改革計劃，大幅減稅，包括把公司稅率由百分之三十五調低至百分之二十一。「股神」巴菲特周六透露，「六百五十億美元總盈利中，只有三百六十億來自巴郡的業務營運，其餘二百九十億美元是國會去年十二月重寫稅務法規後，我們從政府手上取得的。」巴郡上周六公佈季度和年度盈利，都創下新高紀錄。

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