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﻿巴布亞新畿內亞 7.5級地震最少10死

2018-02-27 列印
　　位於南太平洋的巴布亞新畿內亞，在周一（二十六日）本港時間凌晨一時許發生黎克特制七點五級地震，震源深度二十公里。這次地震震央位於波爾蓋拉（Porgera）西南約八十九公里處，是個荒蕪的樹林區域，並且接近山脈，震源深度三十五公里，屬於淺層地震。當局沒有發出海嘯警報。有報道指，地震中最少有十人死亡。

　　美國地質調查所發出橙色警戒，認為這次地震恐會造成人員及經濟損失。至少有十九次報告顯示有人感到建築物劇烈搖晃，地震令當地電力中斷，據報造成一定破壞。據《紐西蘭國家廣播電台》（Radio New Zealand）報道，這次強震已經造成山崩以及部份房屋倒塌的情形，甚至傳出有十人喪生的消息，國家災害管理局將派出一個小組深入內陸了解災害狀況。

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