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﻿英萊斯特大廈 爆炸起火八死傷

2018-02-27 列印
　　英格蘭中部萊斯特市一幢樓宇星期日發生爆炸及大火，當地警方說，事件造成四人死亡，另外四人在醫院留醫，其中一人傷勢嚴重。警方正調查事發原因，初步相信與恐襲無關。

　　事發於當地時間星期日晚上七時左右，火勢迅速蔓延至整座三層高的建築物，其後建築物完全倒塌。附近部份民居電力終斷，當局派出六架消防車和大批消防員到場，通宵開喉撲救。負責處理有害物質的隊伍也奉召到場戒備。

　　警方指出：「萊斯特市警方和消防部門正聯手調查事件真相，了解該幢樓宇爆炸的原因。」萊斯特市位於倫敦以北一百七十七公里外。警方形容這是一宗「重大事故」，並呼籲公眾不要接近現場一帶的街道。萊斯特市警方在事發後三小時透過官方網站發出消息，表示無證據顯示今次事件與恐怖主義有關，並呼籲傳媒及公眾不要胡亂揣測。

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