﻿S9手機可調校光圈 影靚相冇難度

韓三星集團星期日在西班牙巴塞隆拿舉行發佈會，宣佈即將推出全新型號智能手機「Galaxy S9」和較大屏幕的「Galaxy S9+」，外形設計與舊款手機沒有重大變化，但許多功能都作出改良及升級。最大的賣點是用家可以自行調校相機光圈，在較暗的環境下也可以拍攝到高質素影像，並保留無邊屏幕、臉容辨識系統及防水機身等特色。



三星電子流動通訊業務部總裁高東真（DJ Koh），手持新機向外界介紹其規格。S9系列除了承接上一代S8系列的無邊熒幕設計，亦採用了智能面容辨識系統。據介紹，「S9」是第一部可以讓用家自行調校相機光圈的智能手機，而相機只要設定到攝錄模式，鏡頭可以自動偵測高速移動的物件，例如香檳瓶塞快速彈出的一刻，鏡頭可以捕捉及凍結畫面及轉化成硬照。



另外，玩家自拍時，只要配合三星自家的應用程式，可以根據自己的樣貌設計出獨一無二的emoji卡通表情公仔，分享給朋友。



