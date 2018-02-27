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﻿「嫁給一棵樹」 喚醒愛護環境

2018-02-27 列印
　　墨西哥南部瓦哈卡州聖哈辛托艾米爾帕斯星期日舉行一項奇特活動，安排一批人與樹木結婚，藉以喚起更多人對環保的關注，懂得尊重樹木及停止非法砍伐樹木。

　　當地的環保主義者參加「嫁給一棵樹」活動，他們按照印加人的風俗舉行象徵性婚禮，以感恩大地。參加者都隆重其事，新娘子穿著婚紗，其他人也盛裝出席。秘魯藝術家及環保活躍份子托里斯派發食物。有新娘子情深款款，親吻大樹，真的把它當作自己的丈夫，還有擲花球儀式。　

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