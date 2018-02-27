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﻿米歇爾回憶錄 國會選舉後出版

2018-02-27 列印
　　美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）撰寫的回憶錄，定於今年十一月十三日出版。傳媒形容這是近年最受讀者期待的著作。《Becoming》定於美國國會中期選舉（十一月六日）完成後一個星期公開發售。

　　米歇爾稱：「撰寫《Becoming》是一次深刻的個人經歷，首次讓我有空間誠實地反映我生命中意料不到的軌跡。我在書中述說我的根，描述芝加哥南部一個小女孩如何發掘她的聲音，把這種聲音發展成為力量，並利用它去影響其他人。我希望我的歷程可以激勵讀者，找到勇氣去激勵其他人。我急不及待與大家分享我的故事。」

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