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﻿被問特朗普涉性騷擾　伊萬卡斥記者不當

2018-02-28 列印
　　美國總統特朗普女兒伊萬卡剛結束訪韓之旅返國，她在韓國期間接受美國電視台訪問時，被問到特朗普被指性騷擾女性的問題。伊萬卡強調相信父親，並即場指責記者的問題不恰當。身兼白宮高級顧問的伊萬卡，周一（二十六日）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時，被主持人直接追問是否相信指控特朗普涉及性騷擾的女性，伊萬卡說：「作為女兒，我認為我有權相信我的父親。」伊萬卡又重申特朗普的競選團隊絕對沒有與俄羅斯合謀。



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