﻿芭芭拉史翠珊 亡犬「復活」

美國老牌歌影紅星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）證實，她心愛的絨毛犬「莎曼泰」（Samantha）去年去世後，她委託專家從「莎曼泰」口中和胃部抽取細胞，再利用複製技術，成功複製出兩隻狗女。不過，她此舉亦惹來善待動物組織（PETA）不滿，認為複製寵物實在不可一不可再。



在《Variety》雜誌周二（二十七日）刊出的一篇專訪中，已屆七十五歲高齡的芭芭拉史翠珊說：「兩隻複製小狗都有不同個性。我等候牠們長大，看看牠們是否也和『莎曼泰』一樣擁有一對棕眼睛。」「莎曼泰」去世時已經十四歲。



芭芭拉史翠珊又表示，當兩隻複製狗誕生時，她替牠們穿上不同的衣服，一隻穿紅色，一隻穿薰衣草色，以茲識別。後來，她索性把牠們改名為「Scarlett」（有鮮紅色之意）和「Violet」（薰衣草的紫色）。