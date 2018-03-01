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﻿《紐時》轉型謀進軍電視

2018-03-01 列印
　　《紐約時報》一向是美國報業先驅，但在報業艱難時刻也要謀變生存。消息指，《紐約時報》正與多個有線電頻道和網上平台洽談合作，準備製作電視節目，希望藉着這項新服務擴闊讀者群，以應付印刷媒體所面對的衝擊。

　　該報助理編輯主任杜爾尼克說，按照計劃，該報將會每周製作三十分鐘節目，以該報記者進行的調查和報道作為題材。暫時未有製作和播映的具體時間表。傳媒業競爭愈來愈激烈，許多報社都陷入困境，想辦法尋找出路及轉型。其實，美國報社進軍電視行業已有先例，早在一九八八年，《今日美國報》已推出自家製的電視節目，每天都有節目播放，但反應欠佳，十四個月後「收檔」。
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