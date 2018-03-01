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﻿金正恩巴西護照曝光疑曾秘密遊港

2018-03-01 列印
　　據路透社引述五位歐洲安全部門人士稱，北韓領導人金正恩及其已故父親金正日，曾在九十年代用虛假身份取得巴西護照，以便出國。消息人士稱，金正日和金正恩或用這兩本巴西護照向外國大使館申請簽證。歐洲安全專家稱，這兩本護照曾經用於申請至少兩個西方國家的簽證，並可能到過香港、日本及巴西。

　　路透社公開相信是金正日的護照影印本，當中，金正日的護照以「Ijong Tchoi」名義登記，出生日期為一九四○年四月四日，比起真實的出生年份一九四一年有出入。而金正恩在護照上的名字則是「Josep Pwag」，顯示出生日期為一九八三年二月一日，兩者的出生地都填了聖保羅。

　　該兩本護照都有「巴西駐捷克布拉格領事館」的印章，發行日期為一九九六年，有保安專家鑑定後判斷，證件相中人確是金氏父子。分析認為，他們有意到國外旅遊，甚至有可能趁機設計一旦國內出事後的逃亡路線。

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