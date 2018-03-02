﻿競技以外的視覺享受 亮眼冬奧 ﻿﻿﻿俊男美女多﻿

南韓平昌冬奧除了北韓有美女啦啦隊吸睛之外，各國俊男美女選手亦令人目不暇給。美國《時代雜誌》盤點了花式滑冰場上五大俊男美女，包括日本冰上男神羽生結弦、韓國女選手崔多彬、日裔美國女滑冰選手長洲未來、俄羅斯的梅德韋杰娃以及加拿大選手沃爾圖，當然實際上俊男美女數目遠不止五位。



現年二十三歲的日本奧運花式滑冰選手羽生結弦，除了擁有俊朗外貌，高超的滑冰技巧才是他的主要賣點，為他贏得不少支持者。羽生結弦在一四年的索契冬奧已取得男子花式滑冰金牌，剛於平昌冬奧成功衞冕，成為冬奧六十六年以來首次男子花式金牌兩連霸，認真不簡單！為了紀念羽生結弦本屆冬奧成功衞冕，日本政府近日更推出紀念郵票。



年僅十八歲的梅德韋杰娃（Evgenia Armanovna Medvedeva）喜愛日本文化，被視為俄羅斯本屆奪牌大熱門，曾是繼美國華裔滑冰天后關穎珊（Michelle Kwan）後，另一名連續兩年奪下世錦賽金牌的選手。她熱愛美少女戰士，更是日本滑冰花美男羽生結弦小粉絲。



南韓的花式滑冰選手崔多彬則被外界稱為「金妍兒第二」，十八歲的崔多彬是滑冰女神童，七歲曾獲金妍兒獎學金，九歲已獲韓國花滑錦標賽亞軍，動作有張力，鏡頭感十足，雖然本屆冬奧未能贏取獎項，仍被視為炙手可熱的未來之星。



「金妍兒第二」明日之才



另一位平昌冬奧上的焦點選手，就是代表美國花式滑冰隊的日裔選手長洲未來，現年二十四歲的長洲未來，十三歲就在全美花式滑冰奪得少年組冠軍，外表亮麗的她在美國和日本都擁有高人氣。



除了單人滑冰選手之外，雙人的冰舞自由舞組合同樣「吸眼球」，加拿大冰上精靈沃爾圖（Tessa Virtue）和拍莫伊爾（Scott Moir）在本屆冬奧上得到金牌，兩人合作多年、默契百分百。當中，沃爾圖早二○一○年，就在溫哥華冬奧拿下冰舞金牌，也是冬奧史上最年輕的冰舞冠軍得主，有如明星般的美貌和身材，也讓沃爾圖在社群網站擁有大批的粉絲追隨者。



冰上「走光」鏡頭亦吸引不少目光。法國選手帕帕妲姬絲（Gabriella Papadakis）與南韓滑冰美女閔秀拉（Yura Min）都在雙人滑冰短舞項目爆鈕舞衣鬆脫而差點走光，但最後仍敬業的和拍檔完成賽事，帕帕妲姬絲更拿下冰舞自由舞組合亞軍。總而言之，一場冬奧除了是四年一度的體育盛事之外，亦是一場目不暇給的視角盛宴。



