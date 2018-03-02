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﻿歐盟訂2020年結束英脫歐過渡

2018-03-02 列印
　　歐盟昨日公佈英國脫歐條約草案，訂出英國須在二○二○年十二月三十一日前結束過渡、徹底脫歐，並建議避免在北愛爾蘭設立「硬邊界」。由於草案建議認同將北愛續留歐盟關稅同盟，英國首相文翠珊（Theresa May）批評會破會壞英國共同巿場、威脅英國的憲法完整性。

　　歐盟執委會昨日公佈的英國脫歐法律文本草案，一百二十頁條約草案，包含一百六十八個主要條款，當中有些歐盟與英國已達成共識，但仍有部份仍待協商。至於北愛爾蘭的部份，條約草案於一份所謂議定書裏指出，北愛將仍屬歐盟「共同調控區」的一部份，往返北愛毋須邊界檢查。英國首相文翠珊認為，歐盟執委會公佈的英國脫歐法律文本草案，將會削弱英國的共同市場，並威脅到英國憲法的完整性。

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