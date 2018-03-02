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﻿文在寅指日不應 主張慰安婦問題解決

2018-03-02 列印
　　昨日（三月一日）是南韓反抗日本殖民的獨立運動紀念日。南韓總統文在寅在出席獨立運動紀念日「三一節」儀式演講時說，日本絕無立場宣稱戰時「慰安婦」的議題已經落幕。

　　文在寅在「三一節」儀式演說時指出，愈是悲慘的歷史愈應被銘記，學習那段歷史，才是真正的解決之道。文在寅說，日本不應主張慰安婦問題已經得到解決，戰爭時期反人道犯罪行為不應被「了結」一詞所掩蓋。而日本放送協會報道，日本官房長官菅義偉回應表示，文在寅的說法違反日韓協議，完全無法接受，令人極其遺憾，已立即透過外交管道向南韓表達日方立場，並提出強烈抗議。

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