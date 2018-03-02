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﻿喬治亞州男教師反鎖課室開槍

2018-03-02 列印
　　在佛羅里達州校園槍擊案後，美國總統特朗普倡議老師應該佩槍。周三(二十八日)，喬治亞州道爾頓市則有一名高中男教師，反鎖自己在課室內開槍，並一度與警方對峙，最後被捕。事件中無人受傷。

　　事發在當地時間周三早上，喬治亞州道爾頓市多爾頓高中一名五十三歲社會科學老師戴維森（Jesse Randal Davidson），將自己反鎖在課室內。他的學生準備上課時發現，隨即通知校長，校長帶鑰匙準備打開課室門時，戴維森開槍阻止。最後校長報警。警員到場後與戴維森對峙三十至四十五分鐘後，將他拘捕。

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