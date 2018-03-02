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﻿白宮聯絡室主任希克斯請辭

2018-03-02 列印
　　白宮表示，白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）請辭。希克斯是為特朗普效命最久的幕僚之一。報道指，特朗普表示希克斯表現非常出色，過去三年做了很多工作。希克斯則於自己的聲明中說：「沒有言語能適當表達出我對總統特朗普的感激。」白宮發言人桑德斯表示，希克斯何時離開白宮沒有時間表，並否認希克斯辭職的決定，與她日前接受通俄調查有任關。

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