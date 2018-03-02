﻿畢加索女神畫像 5.4億易手

西班牙著名抽象派畫家畢加索於一九三七年創作的名畫《戴貝雷帽、穿格子裙的女子（瑪莉．德雷莎．沃特）》周三在倫敦舉行的拍賣會上，以五千萬英鎊（五億四千四百多萬港元）賣出，遠遠超出預期中的三千六百萬鎊。



蘇富比拍賣行說，今次是這幅畫首次在國際藝術品市場公開拍賣，也是該拍賣行今年第一個引起矚目的盛大拍賣會，結果不負眾望，成績超乎預期。發言人拒絕透露賣家和新買家身份。畫中所描繪的瑪莉．德雷莎．沃特是畢加索的長期情人，也是他心目中的女神，為他帶來源源不絕的創作靈感。這幅畫表達出兩人的關係變化。畫中元素暗示畢加索的新戀人多拉•瑪爾（Dora Maar）漸漸介入他們之間。



