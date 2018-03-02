﻿加納老師畫黑板教電腦

網上瘋傳一批照片，顯示在資源匱乏、科技落後的非洲窮國加納，一名男教師在沒有電腦的情況下，教授學生電腦知識，包括教他們如何使用微軟的文書軟件MS Word。



照片顯示，住在加納庫馬西市的男教師阿科托（Richard Appiah Akoto）在課室的黑板上，繪出電腦屏幕的畫面，又寫上許多解釋，讓學生明白如何操作電腦。阿科托在facebook分享那批照片，並留言道：「在加納教授通訊與資訊科技是一件很有趣的事。我很愛我的學生，盡我所能令他們明白我教甚麼。」



美國微軟集團知道這件事後，答應運送電腦設備給阿科托。按照規定，該校學生必須在通訊與資訊科技考試中合格，才可升上高中。



