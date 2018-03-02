  • 2018年3月2日 星期五
  • 23º
  • 69%
熱門： 預算案文子星印傭出三糧DSE

日報新聞 > 國際

﻿情侶牽手可止痛

2018-03-02 列印
　　美國近日一項研究指出，情侶牽手會帶來一種神奇的止痛作用。孕婦在分娩的時間，丈夫在一旁牽着手，的確可以起到鎮痛的作用。

　　科羅拉多州大學教授戈德斯坦（Pavel Goldstein）早前帶領團隊，請來二十二對年齡介乎二十三至三十二歲的異性戀情侶進行實驗。研究人員用熱力裝置觸碰其中一方，分別紀錄他們在伴侶緊握着手，以及刻意坐遠一點時的腦部活動。

　　結果發現，牽手能夠有助被傷害者減低三成四痛楚，研究團隊認為，牽手可讓情侶的腦波節奏變得相近，從而分散注意力；亦可令腦內產生大量獎勵式化學物質，以抑制痛楚，對女性尤為有效。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd