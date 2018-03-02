自願醫保計劃醞釀多年，當局的構思昨天出籠，經修改法例之後，可望於今年內落實。隨著本港人口老化，對醫療服務的需求日增，設立自願醫保，在政府承諾維持公營醫療服務下，可以促進醫療保險業和私營醫療業的發展，為市民提供更多元化的服務。政府在制定自願醫保計劃的過程中，須聆聽各界意見，提供足夠的誘因，增強市民參與的意欲，讓自願醫保計劃有一個良好的起步。 政府公佈自願醫保計劃詳情，提供「標準計劃」及「靈活計劃」兩類認可產品，均保證可續保至一百歲，並不設「終身可獲保障總額上限」，「標準計劃」每年最高保障限額為四十二萬港元，承保範圍會擴展至參與者自己未知的疾病、先天性疾病、非手術癌症及精神疾病...

2018-03-02