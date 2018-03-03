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﻿﻿氣候變化﻿﻿南極企鵝群大遷徙﻿

2018-03-03 列印
　　全球暖化令南、北兩極冰川融化，科學家一直以來認為阿德利企鵝數目因此下降，但有學者近日在南極北半島進行鳥類研究時，意外地發現該處變成阿德利企鵝的「殖民地」，大概有逾百萬隻企鵝在「危險群島」出沒。

　　﻿美國石溪大學生態學家連治早前在南極北半島的「危險群島」上，調查築巢鳥的數目，但卻無意發現有一百五十萬隻阿德利企鵝在該處居住，令他們感到非常震憾。連治稱，若非她與研究人員前來調查，否則企鵝們可繼續隱藏在世界之中，並指現在「危險群島」是企鵝的重要棲息地。

　　「危險群島」位於南極半島北面，非常偏僻之餘，四周也是厚厚的海冰。世界自然基金會極地項目負責人多尼表示，為發現阿德利企鵝殖民該處感到興奮，並指這也代表要加強保護南極海岸水域，以免企鵝受過度捕撈及氣候變化威脅。﻿

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