不少人對筆者及幾位《星島馬訊》的同袍有一誤解，就是以為我們貼馬是刻意求冷，即語不驚人死不休一族。無疑，筆者的確從不會貼一些明星馬，理由並非因為牠們熱，而是因為其優點人所共知，不如介紹一些讀者未必知道的馬更實際。其實我本身不抗拒熱門，尤其是一些真正好處比表面優點多的熱門，因為博此類馬三四倍W，其實比博三四倍的半冷馬P更有把握。 第九場三班一○○○米。「亮先生」上仗插三班一出即勝，在沿途跟前之下最終贏半身位，表面上不算很突出。然而，細心留意段速及同場各駒最後的名次，當了解絕非一般水準。 「亮先生」上仗在432場次角逐三班此程，賽事頭六百米段速較標準快近0.5秒，在今季直路賽締速...

2018-03-03