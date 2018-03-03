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﻿歐洲暴雪海陸空交通大亂

2018-03-03 列印
　　受西伯利亞寒流影響，英國及歐洲大陸廣泛地區於周四起刮起狂風暴雪，當地氣象局預測，惡劣天氣會持續，南至地中海的地區均受波及，而當局亦證實死亡人數已增至五十六人。

　　據外媒報道指，波蘭當局於周四證實再有多三人喪生，令該國的死亡人數上升至二十一人；斯洛伐克當局也證實，自上周日起有七人在暴風雪中死亡。

　　受暴風雪影響，瑞士日內瓦機場關閉數小時，而當地部份較高海拔的地區，更錄得攝氏零下四十度低溫。

　　除航班受影響外，「歐洲之星」列車於前日取消部份來往倫敦、巴黎及布魯塞爾的服務，昨更再有列車停駛，而英國及法國等地亦有不少道路因大雪封閉，數以千計駕駛者被困公路上。

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