﻿蘋果新總部有陷阱 員工常撞上玻璃牆

蘋果在美國加州的新總部「蘋果園區」（Apple Park）因為大量採用玻璃牆壁，令員工不斷「撞牆」，甚至有員工因撞牆受傷而要送醫治理，是名副其實的美麗陷阱！



蘋果新總部聘有一萬三千名員工，至今已出現至少三宗職員需要致電911報警求助的個案。在今年一月二日就有兩名男員工因撞牆頭部受傷送院，所幸沒有大礙。數天後，有第三人因撞玻璃受傷。連串事件令許多員工紛紛以便利貼或警告標示貼在玻璃牆上警示，不過卻被管理人員依「不符蘋果園區的設計本意」清除。



據悉，之前已經發生了蘋果員工撞到玻璃牆的多次事件，目前事故的詳細統計數據尚不得而知。但是這已經成為蘋果斥資四億三千萬美元建造的太空船新園區的一個新問題。



