﻿特朗普讚北京修憲：或許我們也試一下

北京將修憲取消國家主席任期限制後，美國總統特朗普在共和黨一個籌款午宴上形容中國國家主席習近平現在是「終身主席」，認為是一件好事，更語出驚人指美國「某天」也可以一試。根據美國有線新聞網絡（CNN）獲得的一段現場錄音，特朗普說︰「習近平現在是終身國家主席，他能做到這一點真的很厲害。我認為這非常好，也許有一天我們也可以試一下。」特朗普又再一次批評美國的民主制度：「我告訴你，這是一個受操縱的制度。我一直這樣說……我們沒有一個適合的人在位。我們有很多人才，但卻沒有合適的人。」



場內賓客頓時傳出一陣笑聲，有支持者歡呼及鼓掌。



