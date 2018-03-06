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﻿Google斥187億收購曼克頓著名商廈

2018-03-06 列印
　　Google將斥資二十四億美元（約一百八十七億七千萬港元），收購紐約曼克頓著名商廈切爾西市場（Chelsea Market），該幢商廈與Google位於第八大道的紐約總部僅一街之隔。

　　若收購落實，這將是紐約市最昂貴的單一建築物地產交易，令Google得以擴大自己在曼克頓的總部。切爾西市場位於曼克頓第九大道和第十大道之間，面積大約十一萬平方米，一樓是集市式的購物區，有各種餐廳、服裝店、零售店，二、三、四、五樓則租給不同的公司，其中包括紐約一號新聞頻道、美國職業棒球大聯盟、美國美食頻道等。

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