﻿避意外事故 俄工廠世界盃期間暫關閉

距離俄羅斯世界盃足球賽決賽周開幕日還有三個月左右，為配合這項四年一度的國際體壇盛事，俄羅斯總統普京下令大批工廠在這段期間暫時關閉，避免發生工業意外或受到恐怖襲擊。當地傳媒報道，可能會有數以百計的工廠受到影響，部份最近的工廠距離世界盃比賽場地約四百公里。



政府要求工廠在這段期間停產，反映當局為了確保主辦世界盃成功，不惜在經濟方面作出犧牲。今次是俄羅斯第一次主辦這項盛事，開幕禮定於六月十四日舉行。保安專家警告，國內的化工廠和其他高風險工廠，都會產生危險，促使當局發出上述命令。不過，資深保安分析員費爾根豪爾指出，這種從上而下的命令，反映出當局這樣做實際上與安全無關。這是蘇維埃時代展示權力的一種傳統方式。



北京於二○○八年主辦夏季奧運時，也曾下令一些會引起污染的工廠和煤礦場停止運作兩個月，確保北京在那段期間不受霧霾影響。



