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﻿德國新政府 最快月中籌組

2018-03-06 列印
　　德國總理默克爾（見圖）籌組聯合政府的形勢明朗化，走中間偏左路線的德國社會民主黨通過與默克爾領導的保守派基督教民主聯盟合作，籌組聯合政府共同執政。社民黨黨魁舒爾茨周日（四日）表示，未來數天內會提名六人加入聯合政府內閣，出任部長職位，而他本人極大可能出任副總理兼財長。新政府最快本月中籌組，極右另類選擇黨將成為最大反對黨。

　　社民黨早前就是否和基民盟籌組聯合政府舉行黨內投票，周日公佈最終點票結果，顯示超過四十六萬黨員中，約六成六人贊成加入聯合政府，為默克爾組閣清除最後一道障礙。社民黨作出上述決定後，默克爾在Twitter發出短訊說：「我祝賀社民黨在投票中取得明確的結果，盼望我們為了國家的好處，繼續努力和合作。」

　　法國總統馬克龍形容德國成功籌組聯合政府對整個歐洲來說，這是一個好消息。

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