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﻿意大選議席不過半 出現懸峙國會

2018-03-06 列印
　　意大利星期日（四日）舉行的國會大選。票站調查結果顯示，無一政黨或聯盟在國會內取得足夠議席籌組政府，一如所料出現懸峙國會的局面。各政黨需要談判及洽商合作籌組聯合政府的事宜，預料政治僵局可能會持續數星期至數個月。

　　在大選中，前總理貝盧斯科尼領導的中右翼聯盟得票率為百分之三十七點三，排第一位，但未能超越四成門檻籌組政府。反建制的五星運動料可取得百分之三十二點五選票支持，雖然無法控制國會，但已成為國會單一最大黨，影響力不容小覷。而執政民主黨為首的中間偏左聯盟以百分之二十三屈居第三，反映選民對現屆政府的表現感到憤怒。

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