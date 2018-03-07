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﻿北韓承諾與美對話期間不核試

2018-03-07 列印
　　南韓派出總統文在寅的特使代表團訪問北韓，獲北韓領袖金正恩接見，並設宴款待，代表團昨天返回南韓，總統府青瓦台表示，北韓承諾在與美國對話期間，將會暫停核試及導彈試射，亦不會向南韓動用核武及傳統武器，同意朝鮮半島無核化。兩韓亦同意設立元首熱線，下月底將在邊境板門店舉行兩韓首腦會談。

　　金正恩和夫人李雪主周一晚設宴款待南韓特使團，期間金正恩接收南韓總統文在寅的信件，並與特使團就緩和朝鮮半島軍事緊張局勢交換看法。

  金正恩表示，有意願推動南北韓關係，為兩韓統一撰寫新一頁，並下令迅速回應文在寅的信件。

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