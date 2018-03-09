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﻿加國華人 賣樽裝山區空氣

2018-03-09 列印
　　城市空氣污染問題嚴重，卻觸發了加國年輕人的商機。一名加拿大華人與其友人，以二十美元（即約港幣一百五十六元），出售當地班夫國家公園所收集的樽裝新鮮空氣，並指其深受來自印度、美國及墨西哥等國買家歡迎，甚至受霧霾困擾的北京市民亦極有興趣。

　　負責進行這門「空氣生意」的摩西．林及帕奎特，指樽裝空氣不止可賣到全球，更吸引一名杜拜投資者注資五十萬美元。他們指，起初只用膠袋裝着商品，後來才用較堅固的容器裝放，目前每樽「空氣」可供用家吸入一百六十次，並稱其聞起來更清新甜美。
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