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﻿回教學校火刑「處死」學生手機

2018-03-09 列印
        孟加拉東南部一所回教學校於周日，要求學生將手機交出，再於校內運動場燃起火堆，當場燒毀過百部手機。涉事的學校Darul Moinul Lslam 有一百二十五年歷史，有多達一萬四千位學生。

         校方發言人阿齊茲指，「手機會破壞學生的人格，而且學生夜晚用手機上網，早上上課會打瞌睡、令家長非常擔心」，並指學校也收到大量信件，要求他們執行回教法例，以阻止學生使用手機。
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