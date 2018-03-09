﻿比利時「尿尿小童」化身客家男孩

印尼一個私營動物園內，有一隻大猩猩拾起遊人拋進園內的香煙，學人類抽煙，並懂得噴煙。 在網上流傳的短片中，除了大猩猩抽煙的姿勢，還可聽到遊人哈哈大笑的聲音。事件引起公憤，動物權益活躍份子指，他們感到憤怒，並稱今次事件反映公眾缺乏教育，而動物園也沒有盡監管遊人的責任，直斥遊人將香煙拋到園內的行為是違法。 事發的動物園，位於首都耶加達西南一百二十四公里外的萬隆動物園。從片段所見，該名男子把口中的香煙拋進隔着一條河的猩猩園內，園內一頭大猩猩把香煙拾起放進口中，還學人吐出煙。 圍觀的遊人當中包括小孩子，一些人看見那頭猩猩的怪模樣，忍不住發笑。

2018-03-09