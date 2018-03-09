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﻿比利時「尿尿小童」化身客家男孩

2018-03-09 列印
　　比利時布魯塞爾的知名地標「尿尿小童」前日換裝，搖身一變成為一名台灣客家男孩。據報道，台灣駐歐盟兼駐比利時代表處大使曾厚仁代表台灣，同日將為「尿尿小童」度身訂造的客家傳統服飾贈予布魯塞爾市政府，讓它可以新裝亮相。

　　至於「尿尿小童」何以會穿上新裝？台外交部指，此舉是源於去年一名台灣市民投書到外交部，提到「尿尿小童」經常換上不同的文化服飾，故希望讓其也穿上有台灣特色的衣服，最後當局洽詢多個單位後，成功讓遠方的「尿尿小童」穿上客家服飾。
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