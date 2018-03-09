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﻿巴西黃熱病大爆發260死

2018-03-09 列印
　　巴西出現數十年來最大規模的黃熱病大爆發，當地衛生部日前公佈數字，證實今次大爆發至今有八百四十六宗確診個案，其中二百六十名病人死亡。當地官員指，聖保羅州和米勒斯吉拉斯州的疫情嚴重，部份大城市亦受威脅。

　　黃熱病主要由蚊子傳播，是一種由病毒引發的高度傳染病，患者會出現突發性發燒、發冷、頭痛、背痛、全身肌肉酸痛、乏力、疲倦、噁心和嘔吐，嚴重病例的死亡率為百分之十至二十。

　　當地衛生部門呼籲，公眾注重個人衛生和家居衛生，加強滅蚊及盡快接受防疫注射，而當局已展開大規模抗疫行動，安排二千三百多萬人接受注射防疫針。另外，巴西對上一次大爆發是二○一六至一七年間，當時有七百七十七宗確診個案，二百六十一名病人死亡。

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