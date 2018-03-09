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﻿特朗普鋁鋼徵重稅 或豁免加墨

2018-03-09 列印
　　美國總統特朗普上周預告會向進口鋼材和鋁材徵收重關稅時，曾經揚言無一國家獲得豁免，但消息傳出後，國際社會反應強烈，異口同聲抨擊美國的做法。不過，白宮秘書桑德斯卻指，預期特朗普會在本周末之前簽署的文件，或基於國家安全理由，剔出加拿大及墨西哥，亦可能因應情況及執行過程，而剔出其他國家。

　　不過，特朗普前日在社交媒體發帖時，仍擺出強硬態度，聲稱自上世紀九十年代前總統老布殊執政以來，美國的對外貿易一直錄得逆差，超過五萬五千間工廠關閉，製造業喪失了六百萬個就業機會。

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