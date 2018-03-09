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﻿維也納街頭襲擊案四人重傷

2018-03-09 列印
　　奧地利首都維也納市中心街頭周三晚，先後發生兩宗有人持刀斬人事件，造成有四人受傷，包括一家三口被斬至重傷。第一宗兇案的疑兇仍然在逃，警方已展開搜捕行動及追查疑兇背景，而第二宗兇案中有一名可疑男子被扣留，協助調查。

　　第一宗兇案於當地時間周三晚上七時四十五分左右，在維也納市中心潮流購物區Praterstrasse，該區商店和食肆林立，亦為當地猶太人的聚居地。警方發言人邁爾霍費爾表示，目擊者聲稱見到有一名男子狂性大發，在街上揮刀，見人便斬。其中一名目擊稱「聽到許多人尖叫及呼救，又有人拔足逃跑，情況一片混亂。」另外，大約一個半小時後，警方又接報指， 另一地點又傳出發生刀斬人事件，再有一人受傷。

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