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﻿中日歡迎美朝元首會談

2018-03-10 列印
　　去年美國與北韓關係緊張，美國總統特朗普曾戲稱北韓領袖金正恩是「小火箭人」及「病態小狗」，金正恩則形容特朗普是「瘋老頭」，令外界一度擔心兩國會爆發戰爭，如今兩國有意破冰，中國外交部長王毅指，對此表示歡迎，又呼籲美朝「透過對話來接觸，寧可早做也不要晚做」。

　　美朝會議將首次舉行，南韓總統文在寅表示，兩國進行首腦會談相繼舉行後，韓半島無核化有望步入正軌，並稱感謝兩位領導人以勇氣和智慧作出如此重大決策。另外，日本首相安倍晉三對上述消息亦表示歡迎，但他強調美國和日本對北韓的政策不變。據悉，安倍最快會於四月訪問美國，到時會和特朗普進行會談。

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