美朝會議將首次舉行，南韓總統文在寅表示，兩國進行首腦會談相繼舉行後，韓半島無核化有望步入正軌，並稱感謝兩位領導人以勇氣和智慧作出如此重大決策。另外，日本首相安倍晉三對上述消息亦表示歡迎，但他強調美國和日本對北韓的政策不變。據悉，安倍最快會於四月訪問美國，到時會和特朗普進行會談。
中日歡迎美朝元首會談
美朝會議將首次舉行，南韓總統文在寅表示，兩國進行首腦會談相繼舉行後，韓半島無核化有望步入正軌，並稱感謝兩位領導人以勇氣和智慧作出如此重大決策。另外，日本首相安倍晉三對上述消息亦表示歡迎，但他強調美國和日本對北韓的政策不變。據悉，安倍最快會於四月訪問美國，到時會和特朗普進行會談。
村民曾放老鼠藥治鼠 兩唐狗不停嘔惹毒犬疑雲
粉嶺發生毒狗疑雲案，一間收養流浪狗村屋的兩隻唐狗，過去兩日疑吃下路邊老鼠藥及同伴嘔吐物，先後出現中毒跡象，當中一狗仍在留醫。女狗主昨恐有人在村內毒狗報警，警方與愛護動物協會到場後，指暫無證據顯示有人蓄...
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海軍歸功研究團女將創新 艦載電磁炮試射成功
中國官方近日首次證實，海軍已在艦上試驗新型武器「電磁炮」，並且獲得成功。據內地媒體報道，今次新發明歸功於一名研究團隊女成員，指其在電磁發射技術領域設計思路大膽又創新，才得以研製世上規模最大的連發型電源。 內地媒體報道，「中國電磁彈射之父」、中國工程院院士的馬偉明，其研究團隊的女成員張曉近日頻頻接受訪問。報道指，張曉在電磁發射技術領域提出迴圈浪湧（突波循環）的設計思路，經過多次失敗及試驗，亦突破某特種電源發展的數十項瓶頸技術，最終成功研製出世界上規模最大的連發型電源，目前這型電源已實現量產，技術性能達到國際先進水準。 據資料顯示，電磁炮使用的不是炸藥，而是利用強大的電磁體，將...
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五月底前見面談無核化 特朗普應金正恩邀請
美朝關係破冰有望！美國及南韓政府官員昨證實，美國總統特朗普已答應在五月底或之前，與北韓領袖金正恩會面，討論北韓結束核子發展計劃事宜，屆時將為首次有美國在任總統與北韓最高領導人會面。據悉，金正恩已承諾暫停測試核武及試射導彈，及願意對朝鮮半島邁向無核化作出承擔。 南韓特使日前訪問平壤及獲金正恩接見，南韓青瓦台國家保室長鄭義溶前日進入白宮，向特朗普及其他美國官員簡單訪朝之旅，並轉達金正恩的話，邀請他進行史上首次美朝高峰會。 鄭義溶指，他與特朗普進行會談時，轉述金正恩承諾無核化，誓言北韓會克制，不再進行任何進一步的核試或導彈試射的話，並指他亦渴望儘快與特朗普會面。特朗普事後表示，會...
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碧華花園外望開揚景致
九龍塘喇沙利道豪宅林立，加上位處名校網之優勢，受家庭客垂青。其中老牌豪宅屋苑碧華花園更是熱門之選。是次介紹該屋苑的大碼放盤，四房兩套房間隔，實用面積約1,609方呎，全屋不設窗台，廳大房大，外望廣大的...
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舜宇瑞聲起飛 恒指升341點
恒指繼周四升逾400點之後，昨日再下一城，隨著美國徵收進口鋼鋁等關稅的條文較市場預期溫和，為貿易戰略為降溫，恒指隨隔晚美股造好，高開逾200點後，全日高開高走，並以全日高位收市，恒指收報30996點，...
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雙紅會 抗沙拿 模範魔將騷料
曼聯前鋒盧卡古及中場尼曼查馬迪，堪稱是「老闆」摩連奴最愛的員工。皆因今晚英超主場惡鬥死敵利物浦前，新魔獸自比「沙展」負責士哥，馬迪則獻計箝制敵將穆罕默德沙拿。這一攻一守的模範勞工可望領軍全取三分，主勝去馬。 （now621台、LeSports HK App今晚8:30直播） 今晚雙紅會前，利物浦後衛洛夫雲嘲諷摩連奴必定泊大巴，然而「狂人」勝在有一對任勞任怨的最佳員工，馬迪曾在一四年和紅軍射手穆罕默德沙拿當了半季隊友，直言視箝制這名聯賽已入二十四球的埃及國腳為己任。 一攻一守各司其職 另一最佳勞工盧卡古腳風甚順，近四場英超獨取三球一助攻。此子雖然被外界批評入球效率差，...
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潮牌首飾 限定Pop-up割引登場
潮牌首飾Pandora向來受女性歡迎，品牌於3月及4月於東涌東薈城特設Pop-up Outlet，部份貨品會以低至4折發售。Zoey已為大家準備幾款熱賣款式，讓大家先睹為快。 今次是Pandora首次...
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咁啱見到 晚宴再遇松岡李那無避忌 周焯華任影唔嬲
香港最型棍娛樂公司老闆周焯華因為喺夏威夷醉攬33C松岡李那，令後者繼「蜜桃胸」後多咗一個朵，有朵有運行，女方唔刻意澄清，最緊要有錢搵。前晚，蕭定一嘅hmv數碼中國集團舉行周年晚宴，周老闆同松岡都有出席...
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巴士的點評——一個人大的發言惹起總書記注意
全國人大會議和全國政協會議正在北京召開，總書記習近平三月七日參加廣東團會議，被一位年輕代表的發言，激發他爆出連串金句。 有三位代表的發言人比較惹人注目，講的都是如何在廣東實現夢想。一九九六年，一位三十三歲東莞的創業者，接手了一家瀕臨破產的企業。他夢想自己的產品能夠像旅行家一樣，走遍全世界。他的名字叫黃建平，他的工廠製造的馬可波羅瓷磚，如今行銷歐美，成為行業第一。 另一位是在一九八六年跟隨父母從海南島移居深圳的十五歲初中學生，他當時的夢想是能夠有一台八毫米口徑的專業望遠鏡，觀察每七十六年才光臨地球一次的哈雷彗星。這位年輕時便很有夢想的人名叫馬化騰，他創建了世界最大之一的社交平...
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馬場浮世繪——隆尚馬場下月重開
法國最具盛名的隆尚馬場經過兩年閉門裝修，將於今年重新舉行賽馬，首次賽事日期將為下月二十九日，為隆重其事，當日舉行二千一百米一級賽根利錦標的總獎金將加一倍，至約港幣五百八十萬港元。 而今年隆尚馬場將舉行三十四次賽事，跟以往相同，除了凱旋門大賽和堅尼大賽等重要大賽外，更會在周四晚舉行夜馬，屆時場內將有美酒美食供應，以及現場音樂演出，務求更多居住在巴黎的上班一族在下班後入場，性質跟香港跑馬地馬場的Happy Wednesday一樣。 馬場浮世繪
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