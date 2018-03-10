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﻿美懸紅3900萬 緝巴國塔利班首腦

2018-03-10 列印
　　美國國務院周四宣佈懸紅五百萬美元（即三千九百萬港元），緝拿巴基斯坦塔利班首腦法茲盧拉。

　　他涉及多宗巴基斯坦境內血腥襲擊，以及二○一○年在美國紐約時代廣場企圖引爆汽車炸彈。美國國務院也提供三百萬美元賞金，追緝另外兩名和塔利班有關的伊斯蘭激進份子，分別是塔利班分支「自由人黨」領袖瓦利，以及伊斯蘭軍領袖巴格。

　　國務院續指，塔利班和基地組織關係密切，懸紅緝拿上述三人對美國國家安全構成嚴重威脅。

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