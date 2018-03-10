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﻿特朗普簽令徵鋼鋁稅 加墨暫獲豁免

2018-03-10 列印
　　美國總統特朗普前日在白宮簽署行政命令，十五天後起向進口美國的鋼材和鋁材分別徵收百分之二十五和百分之十關稅，但加拿大和墨西哥暫時獲得豁免，等候美、加、墨三方重新談判及修改北美自由貿易協定，再決定下一步行動。

　　另外，特朗普亦提到，正與北京談判中國鋼材傾銷美國問題，不知道會否有成果，並稱自己十分尊重中國國家主席習近平，會想辦法縮減貿易赤字。

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