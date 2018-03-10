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﻿11國簽訂「瘦身版」TTP 對抗貿易保護

2018-03-10 列印
　　十一個跨太平洋國家的貿易部長前日在智利首都聖地牙哥，正式簽署《跨太平洋夥伴關係全面進展協定》（CPTPP），即美國退出後的「瘦身版」《跨太平洋夥伴關係協定》，減少國與國之間的貿易壁壘及降低關稅，推動自由貿易。

　　十一個締約國表示，簽署這項協定，是要展示對抗貿易保護主義的決心。智利外長穆尼奧斯指出，剛簽署的新協定發出強烈訊息：「各國同心反抗貿易保護主義壓力，支持全世界開放給自由貿易，不再有單方面的制裁和貿易戰的威脅」。

  十一個締約國包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。

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