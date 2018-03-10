﻿日成功培育「科學怪豬」 器官供人類移植

每天也有病人在等待器官移植期間逝去，奈何器官捐贈的數量不多，但日本有科學家宣稱已成功研究，經基因改造、豬混合的「科學怪豬」，將來可利用其為人類供應移植用途的器官。這種「科學怪豬亦為人類首種可用於異種移植的動物，其器官組織已在人體上進行移植試驗，並已取得成功。



日本明治大學及京都府立大學的研究團隊，利用人類的幹細胞，注入經基因改造的豬隻胚胎內，繼而長出適合移植入人體的器官。負責研究的團隊稱，雖然實驗時是培植胰臟，但使用同一套技術，便可培植不同的器官。另外，科學家亦希望最快在明年起，把這種人豬混合的「科學怪豬」供應予私人公司，培植人類移植用途的器官，目的是挽救更多病人的生命。



根據美國器官分享聯合網絡提供的資料，現時平均每天有二十名病人等候器官移植時死去。科學家希望能廣泛利用這種新技術，在可見的將來毋須再讓病人苦等。



