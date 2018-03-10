﻿麥記賀婦女節 「M」字變「W」

全國人大會議和全國政協會議正在北京召開，總書記習近平三月七日參加廣東團會議，被一位年輕代表的發言，激發他爆出連串金句。 有三位代表的發言人比較惹人注目，講的都是如何在廣東實現夢想。一九九六年，一位三十三歲東莞的創業者，接手了一家瀕臨破產的企業。他夢想自己的產品能夠像旅行家一樣，走遍全世界。他的名字叫黃建平，他的工廠製造的馬可波羅瓷磚，如今行銷歐美，成為行業第一。 另一位是在一九八六年跟隨父母從海南島移居深圳的十五歲初中學生，他當時的夢想是能夠有一台八毫米口徑的專業望遠鏡，觀察每七十六年才光臨地球一次的哈雷彗星。這位年輕時便很有夢想的人名叫馬化騰，他創建了世界最大之一的社交平...

2018-03-10