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﻿麥記賀婦女節 「M」字變「W」

2018-03-10 列印
　　為慶祝前日的國際婦女節，美國加州伍德市一間麥當勞分店，將其金拱門的標誌倒掛，變成英文字母「W」，意指女性「Women」開頭的第一個字母。當地麥當勞表示，旗下六成餐廳經理均是女性，將「M」字倒轉，是為了表揚她們的成就。並指該公司一直也支持女性進入職場。

　　除了上述分店外，全美一萬四千家分店中，有大約一百個麥當勞的包裝及員工制服也將黃色大「M」字倒過來，變成「W」。這是麥當勞自創立以來，首次將金拱門標誌倒轉。

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