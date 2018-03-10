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﻿墨藝術家芭比娃娃掀肖像權糾紛

2018-03-10 列印
　　全球為國際婦女節舉行多個活動，美泰公司亦為此推出十七款以傳奇女性為題的芭比娃娃，但詎料引起一場糾紛。據悉，其中一款娃娃是墨西哥最受歡迎藝術家，已故畫家芙烈達卡蘿，其後人提出抗議，指美泰未獲他們同意，便使用芙烈達卡蘿的肖像權。

　　芙烈達卡蘿的家族成員發表聲明，反對該美泰的做法，並指這非一宗肖像權糾紛那麼簡單，稱若要製造芙烈達卡蘿娃娃，希望有多些她的特點，而不是這個只有一對淺色眼睛的公仔。

　　但美泰公司反駁，指該公司創作這款娃娃時，是合法使用芙烈達卡蘿的肖像，因為該公司與芙烈達卡蘿集團有密切的夥伴合作關係，而後者才是芙烈達卡蘿名字和身份的使用權擁有者。

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