  • 2018年3月10日 星期六
  • 14º
  • 79%
熱門： 國歌法解僱車長預算案補選流感

日報新聞 > 國際

﻿Twitter假新聞流傳速度超快

2018-03-10 列印
　　社交媒體當道令資訊流通得又快又多，有最新的研究報告發現，在Twitter平台上假新聞的傳播度，與真實新聞相比更快，傳聞範圍更廣，而轉發機會率更比真實新聞高出七成。

　　麻省理工學院媒體實驗室對Twitter平台上二〇〇六至二〇一七年間發出的十二萬六千則消息進行分析，發現這些消息被大約三百萬人分享，與真實新聞相比，假消息被轉發的機率高七成。在所有類型的訊息中，假消息的傳播速度明顯快過真故事，傳播範圍也更廣，相比假恐怖主義新聞、假自然災害新聞、假科學新聞、假都市傳說或者假財經新聞，假政治新聞尤其表現明顯。

　　研究人員對有關結果感到震驚，反映現今通訊存在許多假消息，因此建議網民在轉發消息之前要三思。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd