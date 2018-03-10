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﻿德男釣獲268磅大魚

2018-03-10 列印
        一名三十七歲德國男子格倫德在意大利波河，釣魚時發現魚鈎卡到重物，他以為魚鈎鈎到沉沒水底的樹，之後才知道是條大魚。他與巨魚搏鬥四十五分鐘，將牠拉到岸邊，終於成功釣到這條長兩米六長及重二百八十六磅的鯰魚。

　　他所釣到的是一條歐鯰，是歐洲最大的淡水魚品種。但這條鯰魚體型與鯊魚一樣大，魚鰭甚至比他的手掌還要大，格倫德與巨魚拍照留念後，就將牠送回水中。
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