  • 2018年3月10日 星期六
  • 14º
  • 79%
熱門： 國歌法解僱車長預算案補選流感

日報新聞 > 國際

﻿報復女同事拒愛 麵包師傅水瓶撒尿

2018-03-10 列印
　　如有女生拒絕追求你會怎樣做？美國一家餐廳的男員工，為報復對方拒絕自己的追求，涉嫌在一名女同事的水樽內撒尿，當事件被揭發後，該名男員工被警方拘控。

　　據當地傳媒報道，去年十月警方接到有人報案，派員到明尼蘇達州瓦特納斯高地鎮一家餐廳調查一宗糾紛，其中一名女員工指控一名男性麵包師傅騷擾她。該名女同事對探員說，她有幾次察覺帶返餐廳自用的水樽，裏面用來飲用的水有尿味。

　　四十七歲的男員工佩雷斯接受探員問話時，初時否認有碰過女事主的水樽。其後，探員提出可以把那個水樽拿去化驗DNA，佩雷斯才改口，承認試過一次在水樽內撒尿，因為餐廳的工作太忙，忙到他沒時間上廁所小解，隨便拿過那個水樽解決。當調查人員再進行深入調查，發現另有內情，可能涉及男女感情糾紛。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd