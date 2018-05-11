﻿英皇室婚禮倒數 王子未婚妻蠟像曝光

紐約杜莎夫人蠟像館周三為即將舉行大婚的英國哈里王子和梅根的蠟像揭幕。哈里王子的蠟像穿了一套深色西裝和結上領帶，而梅根的蠟像穿圖案上衣配襯長裙。倫敦的杜莎夫人蠟像館也展出一對準新人的蠟像。為慶祝哈里王子三十歲，其在倫敦的蠟像早於二○一四年已開始展出。工作人員進行修飾替它加上鬍鬚，配合哈里的「新 look」。兩地的梅根蠟像，每一具花費二十萬四千美元（近一百六十萬港元）製成。



