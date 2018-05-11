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﻿夏威夷火山爆發將更劇烈

2018-05-11 列印
　　美國地質探勘局周三發出警告，指爆發了一星期的夏威夷基拉韋厄火山在未來數星期內會有更強烈爆發，到時可能會噴出數以噸計的石塊和灰燼，對周邊一帶的城鎮和村落構成更大威脅。截至當地時間周三早上七時，火山再沒有出現新的裂縫和缺口，但繼續冒出有毒的二氧化硫氣體。

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