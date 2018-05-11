  • 2018年5月11日 星期五
  • 23º
  • 85%
熱門： 母親節李嘉誠大館獨留孖B銅鑼灣舊樓

日報新聞 > 國際

﻿印度騙徒父子賣太空衣拍照示眾

2018-05-11 列印
　　印度一對父子訛稱自己替美國太空總署工作，游說一名商人付出二十一萬三千一百五十六美元（逾一百六十萬港元），購買一批聲稱是「特製」的銅板，後來揭發那些只是普通銅板。警方把該對父子拘捕及落案起訴，並下令他們穿上太空衣拍照示眾，身旁有數名便衣探員，照片在網上瘋傳。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd