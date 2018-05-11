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﻿墨國機動遊戲意外 致一死一重傷

2018-05-11 列印
　　日前，墨西哥彭哈莫（Penjamo）一個僅開幕三天的遊樂場發生駭人意外，由於一款大型機動遊戲在運作期間，其中一節座位的安全護欄突然鬆開，一對母女從十米高墮下，導致母死女兒重傷慘劇。

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