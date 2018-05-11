﻿大馬新首相宣誓須延後

馬來西亞前首相馬哈迪領導的反對陣營「希望聯盟」爆冷，在周三舉行的大選中取得過半數國會議席。當各方以為馬哈迪再度上台執政、打破巫統統治馬來西亞六十年的壟斷局面之際，「國民陣線」領袖納吉布卻沒有明確承認落敗，還表示要由國王（蘇丹）去決定由誰出任首相。



九十二歲的馬哈迪較早時表示，他會於周四宣誓就職成為首相，馬上展開工作，包括組織新內閣，但當局其後一度指馬哈迪不會在周四宣誓，沒有解釋原因。



馬哈迪最後至晚上九時許，才抵達王宮宣誓，隨後亦發表聲明，邀請巴哈迪組織聯邦政府。







